「敬老の日」を前に、広島市内の庭園では高齢者の長寿を祝う恒例の茶会が開かれました。広島市の縮景園で開かれたのは高齢者を日本の伝統文化、茶道でもてなす「敬老茶会」です。今年で40回目の開催で65歳以上の入場料とお茶代は無料です。上田宗箇流の茶道を学ぶ県内7校の高校生が1席ずつ担当し、丁寧にたてた抹茶と茶菓子を振る舞いました。■参加者「若いかたのお点前でとても楽しくていいなと思いました」■高校生「貴重な機会