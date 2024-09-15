◇セ・リーグ巨人―中日（2024年9月15日東京D）巨人の吉川尚輝内野手（29）が15日の中日戦（東京D）で「3番・二塁」に入り、開幕から全130試合に先発出場。初回の先制適時打に続いて3回には2カ月ぶりとなる4号ソロを放ち、序盤で2打点を叩き出した。2―0で迎えた3回だった。1死走者なしの場面で入った第2打席。相手先発右腕・涌井が3ボール1ストライクから投じた5球目、真ん中付近にきた144キロ直球を捉えると、打球は右