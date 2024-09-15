東京・台東区で警視庁の捜査員や区の職員らが「台東区暴力団追放キャンペーン」を行い、地元住民に暴力団と交際しないよう注意を呼びかけました。きょう、台東区浅草で行われた「暴力団追放パレード」。キャンペーン運動の一環として、暴力団を排除する目的で警視庁の警察官や台東区の職員らおよそ60人が二天門交差点から雷門交差点までのおよそ700メートルに渡ってパレードを行い、地元住民や店主らに暴力団と交際しないよう注意