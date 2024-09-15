気象台は、午後7時15分に、大雨警報（土砂災害）を大田原市、那珂川町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を矢板市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・大田原市、那珂川町に発表栃木県では、16日未明まで土砂災害に警戒してください。北部では、15日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大田原市□大雨警報【発表】・土砂災害16日未明にかけて警戒■矢板市□大