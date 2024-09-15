◆男子テニス国別対抗戦デビス杯ワールドグループ１部対コロンビア最終日（１５日、東京・有明コロシアム）日本が最終試合を待たずに、通算３勝１敗で、２０２５年デビス杯ファイナル予選進出を決めた。第１試合のダブルスは、錦織圭の代わりに望月慎太郎（木下グループ）を起用したが、綿貫陽介（ＳＢＣメディカルグループ）とのペアでフルセットで敗退。しかし、続くエース対決で、世界ランキング５４位の西岡良仁（ミキハウ