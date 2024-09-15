立憲民主党代表選の討論会に出席した（左から）吉田晴美衆院議員、泉代表、枝野前代表、野田元首相＝15日午後、仙台市立憲民主党の野田佳彦元首相、枝野幸男前代表、吉田晴美衆院議員の3氏は15日、仙台市の党代表選討論会で女性天皇を容認する考えを示した。歴史上、前例があることや皇族数の減少を理由に挙げた。泉健太代表は「衆参両院議長の下、超党派で議論している最中であり、党代表として最も答えにくい」と述べ、明言を