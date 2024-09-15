乳がんの一つ「浸潤性小葉がん」を患っていることを公表したタレントの梅宮アンナ（52）が15日、インスタグラムで治療の経過報告を行った。梅宮アンナ、乳がん治療が新しい段階へ「トライをしながら…」「ひとまず今日は少し中間報告を致します」とした上で、「7月31日よりスタートしたAC療法が終わりました。ミッション1クリアです。ほっ」とつづった。「通常抗がん剤投与は、一般的には、3週間に一度のサイクルですが、私の場合