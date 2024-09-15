１９８０年代に製造され、今でも根強い人気をほこる通称「８６」が全国から邑楽町に集まり、多くのファンで賑わいました。 広大な芝生広場に並ぶのは、１９８０年代に製造されたトヨタカローラレビンスプリンタートレノ、通称８６です。榛名を舞台にしたマンガ「頭文字Ｄ」がきっかけで人気となり、今でも乗り続けている人が多くいます。 このイベントは、芝生広場を使って町を盛り上げようと、邑楽町商工会青年部が