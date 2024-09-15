群馬県庁３２階の放送スタジオｔｓｕｌｕｎｏｓでは、手話でスポーツ大会が実況生配信されました。日本で初めての試みです。 今回の試みは、前橋市などを会場に１３日から開かれている「全国ろうあ者体育大会」のサッカーやバレーボールなどの競技を生配信するものです。県庁３２階の放送スタジオと競技会場を中継で繋ぎ、聴覚障がい者が手話を用いて競技の様子を実況・解説しました。 放送スタジオには