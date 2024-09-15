◆オリックス0―3ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの中村晃外野手（34）が、プロ野球209人目の通算1500試合出場を果たした。延長12回1死一、二塁で野村勇の代打で出場。7球粘って四球を選び、栗原陵矢の決勝打を呼び込んだ。初出場は入団4年目だった2011年5月3日の楽天戦（ヤフオクドーム）。17年目で大きな区切りの数字に達して「（球団に）入ったときはまさかこんなに出られるとは思わなかった。（延長