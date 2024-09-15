離島の子どもたちに働く喜びや意義を知ってもらおうと、NIBが進める「えがおみらいプロジェクト」 の一環で小学生を対象としたお仕事体験が行われました。 五島市内の小学生とその親およそ100人が参加した「子どもジョブチャレンジ」。 NIBが、メットライフ生命、十八親和銀行とともに進める「えがおみらいプロジェクト」の一環で初めて開かれました。 子どもたちは、保険やお金の仕組みを学んだほか1億円分の札束を持つ体験も