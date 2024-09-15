メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が、名古屋で子どもたちを相手に指導対局を行いました。 15日、「名古屋城こども王位戦」が開催され、各学年で優勝した小中学生が藤井七冠の指導対局に臨みました。 子どもたちは真剣に藤井七冠のアドバイスを聞いていました。 藤井七冠の次のタイトル戦は18日に行われる王座戦第2局で、名古屋で永瀬拓矢九段と対局します。 藤井聡太七冠「一手一手