メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市で、シラタマホシクサの花が見ごろを迎えています。 シラタマホシクサは白い小さな花が集まり、直径が1センチにも満たない球のように見える日本固有の植物です。 国の絶滅危惧種に指定されています。 花の形が菓子の金平糖に似ていることから「金平糖草」とも呼ばれています。 豊橋市の葦毛湿原では、例年通り先月下旬に咲き始めました。見ごろは今月下旬までだということで