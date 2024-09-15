秋田朝日放送 秋の高校野球秋田県大会は１５日４回戦の４試合が行われました。 能代松陽 ６‐２ 増・羽連合（増田・羽後） 秋田中央 ０‐８ 大館鳳鳴 （７回コールド） 能代科技 ３‐６ 湯沢翔北 秋田商業 ９‐１ 秋田南 （７回コールド） 能代松陽、大館鳳鳴、湯沢翔北、秋田商業は準々決勝進出です。