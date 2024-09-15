フィギュアスケート男子で五輪連覇を遂げたプロスケーターの羽生結弦さん（２９）が１５日、金沢市で開かれた「能登半島地震復興支援チャリティー演技会」に出演した。被災地への思いを胸に「春よ、来い」を披露。共演者とＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの「ケセラセラ」でフィナーレを飾った。「少しでも笑顔の輪が広がれば。どんなことがあっても前を向くという気持ちを表現した」と明かした。仙台市出身の羽生さんは２０