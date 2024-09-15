元モーニング娘。でタレントの矢口真里（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。“整形疑惑”について言及した。3日前に「ジャージ着た今日のお仕事終わりましたー芸人さん達との収録は、本当に腹筋使う今日もめちゃくちゃ笑いました！！お疲れ様でしたー」と記し、収録終わりの自撮りショットを投稿していた矢口。この投稿に対し一部ユーザーから「ちょっと顔変わりましたか？」などとリプライを送られたため、こ