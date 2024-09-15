昭和の大横綱・双葉山を生んだ宇佐市で相撲の未経験者を集めたユニークな相撲大会が開かれました。 「残った残った」 宇佐市で１５日に開かれたのは「素人相撲宇佐大会」です。 参加資格は、相撲だけでなく、柔道や、レスリングの未経験者に限られていて、１５日は福岡県など県内外から約70人が参加しました。 団体戦、個人戦ともに熱い戦いが繰り広げられ、客席からは大きな歓声が上がっていました。 ◆参加者「いい運