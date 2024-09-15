第26回北陸小学生バンドフェスティバルマーチング部門と第37回北陸マーチングコンテスト（いずれも北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が15日、富山県氷見市の市ふれあいスポーツセンターで開かれた。金沢学院大付高=2024年9月15日午後2時28分、富山県氷見市、加藤高志撮影小学生バンドフェスティバルには滑川市立寺家（富山）が出場し、審査の結果、北陸代表に決まった。マーチングコンテストには富山県と石川県から5団体が出