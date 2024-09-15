自民党の二階俊博・元幹事長の側近として知られ、党派閥の裏金事件で処分を受けた千葉県選出国会議員の林幹雄・元幹事長代理（77）=衆院千葉10区=が15日、銚子市内で開かれた会合で、次期衆院選に立候補せず、今期限りで政界を引退する考えを表明した。出席した関係者によると、林氏は後継候補について「党本部と党県連に一任する」と語ったという。【写真】林幹雄氏は自民党の二階俊博・元幹事長の側近として知られる関係者に