お笑いコンビ、かまいたち（山内健司＝43、濱家隆一＝40）、ダイアン（ユースケ＝47、津田篤宏＝48）が15日、大阪市のインテックス大阪で開催中の小籔千豊主宰のフェス「KOYABU SONIC 2024」（16日まで）に出演した。音楽と笑いを融合させたフェスにふさわしく、この日のネタブロックには中川家、千鳥らが出演。かまいたち、ダイアンもネタを披露した。濱家はコヤソニに出演する思いを「芸人とかじゃなくて人間として、一番尊敬し