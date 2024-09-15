能登半島地震の影響で上下方向に最大2メートルずれ動いた、石川県珠洲市の若山川沿いにある断層＝15日午前能登半島地震の震源に近い石川県珠洲市でずれ動いた地表部の断層の調査を進めている富山大と金沢大の研究チームは15日、掘削調査の様子を公開した。富山大の安江健一准教授（地震地質学）は「今後も大地震が起きれば地面の変化が起きる可能性がある」と述べ、解明を進める考えを示した。断層は珠洲市の若山川沿いにあり