夫が妻に薬物を投与して意識を失わせ、複数の男に性的暴行させていた事件をめぐり、フランス各地で女性らが抗議する集会が開かれました。【映像】性的暴行を受けていたジゼル・ペリコさんフランスメディアなどによりますと、南部プロバンス地方マザンで、当時の妻、ジゼル・ペリコさん（72）に対し、10年にわたって数十人の男に性的暴行をさせたとして元夫のドミニク・ペリコ被告（71）が罪に問われています。ペリコ被告は妻