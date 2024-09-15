スバル「インプレッサ」の一部改良モデルが発表された。インフォテインメントシステムの使い勝手を高め、コネクティッドサービスに機能を追加。各グレードの装備も見直し、人気の高かったメーカー装着オプションを標準装備（一部）にしている。スバル「インプレッサ」一部改良モデル（エクステリアイメージ）2.0Lガソリンエンジンモデルの特別仕様車「ST Smart Edition」（エクステリアイメージ）合わせて、アイサイトセイフティプ