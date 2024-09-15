HOTEL FLORA PRESEASON GAME 2024バスケットボールB1リーグの千葉ジェッツは15日、新本拠地「ららアリーナ 東京ベイ」にサンロッカーズ渋谷を迎え、2024-25シーズンのプレシーズンゲーム初戦を開催した。昨季までNBAで日本人最長の6季プレーした渡邊雄太が千葉Jに移籍後初出場。前半だけの出場で7得点、チームは65-72で敗れた。日本代表で共闘したSR渋谷のジョシュ・ホーキンソンは渡邊とマッチアップした感想を語った。背番号