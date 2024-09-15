女子ゴルフの「住友生命Vitaltyレディス 東海クラシック」で、岩井明愛選手が逆転で大会連覇を果たしました。3位からの巻き返しを狙う前回大会の覇者・岩井明愛選手は、13番ホールでトップの山下美夢有選手をとらえ、15番ホールをバーディとし、単独トップに躍り出ます。今季初優勝を目指す山下選手も負けじと巻き返しを見せ、優勝争いは一騎打ちの展開となりました。それでもディフェンディングチャン