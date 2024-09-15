ENHYPENがファンに秋夕（チュソク、韓国のお盆）の挨拶を伝えた。彼らは9月15日正午、の公式SNSを通じて秋夕の挨拶映像を公開した。メンバーたちは品のある韓服（ハンボク：韓国の伝統衣装）姿で、ENGENE（ファンの名称）に温かい挨拶を伝えた。メンバーたちは「今年もENGENEと楽しいチュソクを過ごすことができて幸せだ。ENGENEの皆さんも僕たちと一緒に過ごす4回目のチュソクが幸せであってほしい」とし、「大切な家族とおいしい