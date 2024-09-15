9月14日、杉浦太陽がInstagramを更新した。【関連】つるの剛士との笑顔のピースSHOTを公開杉浦は、自身のInstagramアカウントにて、「同じ新幹線で同じ号車でダイナと遭遇!! こんな嬉しい偶然ある？」「大好きな先輩 つるちゃ〜ん」と綴ると、つるの剛士との笑顔の写真を公開した。また、「発見した時に大声出せないから、クスクス2人で笑ってた瞬間が最高でした」「#ウルトラマンダイナ #ウルトラマンコスモス #つるの剛士 #新幹