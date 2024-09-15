フェンシングの全日本選手権（個人戦）第２日は１５日、静岡・沼津市総合体育館で行われ、女子エペは３８歳の佐藤希望（大垣共立銀行）が決勝で成田琉夏（新日本ウエックス）を１５―１４で退け、２年連続９度目の優勝を果たした。男子サーブル決勝は坪颯登（日体大）が１５―１３で谷下尚弥（警視庁）を下して初優勝。パリ五輪代表の吉田健人（同）は、準決勝で坪に８―１５で敗れた。