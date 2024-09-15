気象庁は15日、低気圧や前線の影響で大気が不安定になっており、東北と北陸では15日、関東甲信では16日にかけて大雨になるところがあるとして、土砂災害への厳重な警戒、低い土地の浸水や河川の増水などへの警戒を呼びかけた。激しい突風やひょうにも注意が必要としている。【チェックリスト】防災グッズ、何を用意したら?気象庁によると、東北から日本海に延びる前線が16日朝にかけて東日本付近まで南下し、停滞する見込み。1