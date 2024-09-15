福井県越前市で、駅のロータリーの歩道を歩いていた父親を車ではねて殺害しようとしたとして、24歳の息子が現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、福井県越前市の無職・佐野友昭容疑者です。警察の調べによりますと、佐野容疑者は15日午前8時ごろ、越前市のハピラインふくい武生駅前で、歩道を歩いていた60代の父親を軽自動車ではねて殺害しようとした疑いです。父親は左足首の骨を折るケガをしましたが、命に別条はないというこ