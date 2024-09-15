女子ゴルフのステップ・アップ・ツアー山陽新聞レディースカップは、きょう（15日）決勝ラウンドが行われ、木下彩選手が通算20アンダーで優勝しました。 【写真を見る】女子ゴルフ「山陽新聞レディースカップ」木下 彩選手が優勝大会最少記録の通算20アンダー「196」【岡山】 最終日、首位タイでスタートした25歳の木下彩選手は12バーディー、ノーボギーと圧巻の