『ハリー・ポッター』、『ファンタスティック・ビースト』の「WIZARDING WORLD」を題材にした「一番くじ WIZARDING WORLD Series 2」が、9月20日（金）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。【写真】飾ってもすてき！B賞は呪文をデザインした「プレート」■作品の世界観がたっぷり今回発売される「一番くじ WIZARDING WORLD Series 2」は、『ハリー・ポッター』、『ファンタスティック・ビースト』の世界をモチー