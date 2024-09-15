天守の復元から30周年を迎えた掛川城を背景に、地元の日本酒を楽しむイベントが開かれました。 【動画】掛川城の夜景とともに日本酒とシェフの料理復元 30周年盛り上げ＝静岡・掛川市 これは天守の復元から30周年を迎えた掛川城を盛り上げるイベントで、掛川グランドホテルと遠州山中酒造が開きました。 会場には2024年6月に、フランスのコンクールで最高峰のプラチナ賞に選ばれた「葵天下（あおいてんか）」などが並び来