厳しい残暑が続くなか、広島市中区や福山市など４つの地点で１５日、過去最も遅い猛暑日となりました。 広島地方気象台によりますと、広島県内の最高気温は広島市中区で３５．７℃、福山市で３５．５℃など４つの地点で観測史上最も遅い猛暑日となりました。 広島市中区の猛暑日は今年４２日目で、過去最多を更新し続けています。 女性「こんなに暑いと思っていなくてちょっと暑さ対策が甘かったね」 子ども「テントがなかった