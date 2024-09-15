サッカーJ2第31節、V長崎は15日、アウェーでいわきFCと対戦しました。 前半38分にマテウスが先制ゴールを決めると、後半28分には田中が追加点を奪います。ディフェンス陣も無失点で守り切り、2-0で勝利。リーグ戦8試合ぶりの白星となりました。 次節は22日(日)にザスパ群馬と対戦。ホーム・トラスタでのラストマッチです。