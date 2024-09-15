◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１５日・甲子園）阪神が先取点を献上した。初回２死三塁。先発・ビーズリーが村上への５球目を暴投。ワンバウンド投球を捕手・梅野が止めきれず三塁走者の生還を許した。さらにその後、村上、オスナに連続四球。追加点は許さなかったが、やや不安定な立ち上がりとなった。