「阪神−ヤクルト」（１５日、甲子園球場）阪神の三塁・佐藤輝が超美技を見せた。初回１死二塁からサンタナが放った三遊間前へのボテボテのゴロに猛ジャージ。軽やかな足の運びで捕球すると、すぐさま一塁へ送球しアウトを奪った。甲子園のスタンドは大歓声に包まれた。だが、続く村上への５球目がワンバウンドの暴投となり、先制点を奪われた。