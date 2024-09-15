「広島−ＤｅＮＡ」（１５日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・常広羽也斗投手がプロ初登板初先発に臨み、初回に最速１５３キロを計測するなど無失点に抑えた。チームが６連敗中という厳しい状況の中、先発を託されたドラ１ルーキー。落ち着き払ったマウンドさばきで梶原を空振り三振、牧を左飛に仕留めて２死を奪った。しかし佐野に中前打を浴びて、続くオースティンの高く弾んだ遊ゴロを矢野が痛恨の後逸。記録は