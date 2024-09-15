災害時の救急搬送の在り方について考えるシンポジウムが、名古屋で開かれました。 【写真を見る】災害時の救急搬送の在り方について考える 名古屋でシンポジウム開催 このシンポジウムは「すべての人が搬送で困らない社会の実現に向けて」をテーマに行われました。基調講演として、今年1月に発生した能登半島地震で、被災地に入り災害派遣医療チーム、DMATを指揮をした近藤久禎さんが登壇し、支援の実態を語りました