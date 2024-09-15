[9.15 J2第31節](カンセキ)※19:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 27 丹野研太DF 2 平松航DF 17 藤谷匠DF 33 ラファエルMF 10 森俊貴MF 15 奥田晃也MF 22 青島太一MF 23 福島隼斗MF 24 神戸康輔MF 42 南野遥海FW 32 宮崎鴻控えGK 1 川田修平DF 5 大谷尚輝MF 6 大森渚生MF 16 玄理吾FW 9 イスマイラFW 19 大島康樹FW 45 山本桜大監督小林伸二[水戸ホーリーホック]先発GK 25 富居大樹DF 3 大崎航詩DF 4 山田奈央