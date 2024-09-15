[9.15 J3第28節](とうスタ)※18:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 22 山本海人DF 5 大森博DF 15 森璃太DF 27 野末学DF 28 鈴直樹MF 14 大関友翔MF 17 針谷岳晃MF 41 上畑佑平士FW 10 森晃太FW 11 長野星輝FW 18 矢島輝一控えGK 39 中川真DF 2 山田将之MF 8 吉永大志FW 7 塩浜遼FW 19 清水一雅FW 20 城定幹大FW 40 樋口寛規監督寺田周平[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6