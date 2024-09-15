[9.15 J3第28節](いちご)※19:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心DF 15 辻岡佑真DF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 35 江川慶城MF 8 力安祥伍MF 14 五月田星矢MF 20 阿野真拓MF 50 安田虎士朗FW 11 橋本啓吾FW 58 武颯控えGK 57 植田峻佑DF 2 青山生MF 5 坂井駿也MF 34 遠藤光MF 42 永長鷹虎FW 13 北村知也FW 27 渡邊星来監督大熊裕司[FC琉球]先発GK 35 東ジョンDF 3 森侑里DF 4 藤春廣輝