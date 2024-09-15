[9.15 J2第31節](ニッパツ)※18:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 5 ガブリエウDF 24 福森晃斗MF 4 ユーリ・ララMF 8 山根永遠MF 13 小川慶治朗MF 14 中野嘉大MF 34 小倉陽太MF 78 ジョアン・パウロFW 9 櫻川ソロモン控えGK 1 永井堅梧DF 3 中村拓海MF 7 井上潮音FW 10 カプリーニFW 15 伊藤翔FW 20 村田透馬FW 38 高橋利樹監督四方田修平[ヴァンフォーレ甲府]先発G