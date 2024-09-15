[9.15 J2第31節](白波スタ)※18:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 泉森涼太DF 3 外山凌DF 4 広瀬健太DF 6 渡邉英祐DF 23 岡本將成MF 21 田中渉MF 27 山口卓己MF 32 沼田駿也MF 35 中原秀人FW 38 有田稜FW 92 ンドカ・チャールス控えGK 13 松山健太DF 5 井林章MF 8 藤村慶太MF 17 星広太FW 10 藤本憲明FW 34 鈴木翔大FW 46 武星弥監督浅野哲也[ロアッソ熊本]先発GK 1 田代琉我DF 3 大西遼太郎D