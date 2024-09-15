女優の矢崎希菜（23）が15日、自身がパーソナリティーを務めるミニFM・Shibuya Cross-FMの番組「矢崎希菜のCINEラジ＆音ラジ」に生出演し、“夏の思い出”について語った。この記事の写真を見る今夏は、「いとこと一緒に遊んだりして、一緒にパンケーキを作った。そのあと、私はダラダラしたかったんですけど、一緒にプールに行って泳いだら、ヘトヘトになって、一人で寝てました。体力の無さを実感した」と回想。特技の阿波踊りも