◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１５日・東京ドーム）巨人・菅野智之投手が、連敗ストップと１５勝目を目指し、今季初の中４日で小林誠司捕手との「スガコバ」バッテリーで先発。打線が１回に２点を先取した。先頭の丸佳浩外野手が中前打。中日の先発・涌井秀章投手の暴投で二塁に進み無死二塁とし、モンテス内野手は右飛に倒れたが、３番・吉川尚輝内野手がファウルで粘った９球目を中前に運び、二塁から丸が生還し１点