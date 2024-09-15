Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の二階堂高嗣（３４）が、体調不良のため一時休養することが１５日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトで発表された。同サイトでは「体調不良により、病院で受診をしたところ、医師より治療に専念すべきとの指導をいただきましたので、当分の間、活動を休止することといたしました」とつづられた。キスマイは６月から３大ドームツアーをスタート。昨年８月にグループ