Ì¡²è²È¡¦¾¡¸«¤Õ¤¦¤¿¤í¡¼¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢²¿¤«¤¬¾¯¤·¤ª¤«¤·¤¤À¤³¦¤Ç´¬¤­µ¯¤³¤ëÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¡£¤¤¤Þ¡¢ÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¤Îºî²È