《右前脚を骨折したボルトですが、昨日たくさんの方たちのご協力を経て、ハーネスで吊るす対応をとることができました。（中略）今後も心の片隅でボルトの回復を信じて頂けると幸いです》【写真】東京ドーム11個分、広大な面積を誇る紗栄子の牧場自身のインスタグラムでそう投稿したのは、モデルでタレントの紗栄子。「紗栄子さんは'20年から栃木県の牧場で、引退した競走馬や行き場を失った馬を保護する活動を行っており、ボル