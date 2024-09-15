名古屋城で行われた将棋大会に藤井聡太七冠が登場し、子どもたちに将棋を指導しました。 【写真を見る】「名古屋城こども王位戦」の優勝者9人を相手に藤井七冠が指導対局 15日は名古屋城の本丸御殿で「名古屋城こども王位戦」が開催され、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が小学1年から中学3年までの各学年ごとの大会優勝者、あわせて9人を相手に指導対局を行いました。藤井七冠は、9つ並べられた将棋盤の前に次々と立って真剣